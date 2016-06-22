ميسي يحطم رقم “باتيستوتا” ويصبح الهداف التاريخي للأرجنتين

حقق المهاجم ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أصبح الهداف التاريخ لمنتخب بلاده.

وسجل “ميسي” الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى أمريكا، فجر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات كوبا أمريكا، ليصبح رصيد أهدافه مع المنتخب 55 هدفًا، متجاوزًا عمر جبريل باتيستوتا صاحب الـ54 هدفًا.

وأصبح “ميسي” الهداف التاريخي للتانجو في عمر 28 عامًا بعد لعبه 112 مباراة معهم، فيما سجل باتيستوتا أهدافه الـ54 عن عمر 33 عامًا بعد لعبه 78 مباراة فقط.

ويذكر أن “ميسي” هو ثاني هدافي بطولة كوبا أمريكا في نسختها المئوية، المقامة حاليًا في أمريكا، برصيد 5 أهداف، خلف التشيلي فارجاس برصيد 6 أهداف.