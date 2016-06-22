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صراع الصفقات - ماركا: ثنائي فالنسيا مطلوب في الصين

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صراع الصفقات - ماركا: ثنائي فالنسيا مطلوب في الصين صراع الصفقات - ماركا: ثنائي فالنسيا مطلوب في الصين

يرغب نادي صيني لم يتم الكشف عن اسمه في ضم ألفارو نيجريدو وإينزو بيريز لاعبي فالنسيا حسب تقرير صحفي إسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إن ناديا صينيا لم يتم الكشف عن اسمه يرغب في شراء نيجريدو وبيريز من فالنسيا.

وأوضح التقرير أن فالنسيا يرغب في بيع ألفارو نيجريدو ويعرف أن هناك عرضا من الصين من أجل ضمه.

وكان فالنسيا قد رفض في وقت سابق عرضا من نادي صيني يرغب في ضم نيجريدو بسبب حاجة الفريق إليه بالإضافة لرغبة الخفافيش في الحصول على سعر أكبر.

كما تسلم أيضا عرضا من أجل ضم بيريز من الصين، وقد يفكر متوسط الميدان الأرجنتيني جديا بالرحيل إذا ما شعر بأنه سينتفع من الصفقة.

وشارك إينزو بيريز هذا الموسم في 30 مباراة بكل المسابقات مع فالنسيا، صنع خلالهم هدفا وحيدا، بينما شارك نيجريدو في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 3 أخرين.

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