أنشيلوتي: صفقة أوديجارد لريال مدريد كانت من أجل العلاقات العامة فقط

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق وبايرن ميونيخ الحالي إن صفقة مارتن أوديجارد للنادي الملكي كانت مجرد علاقات عامة لا أكثر.

وكان ريال مدريد قد ضم الشاب النرويجي بعد صراع مع ليفربول بمبلغ 4 ملايين يورو وقد يرتفع السعر إلى 8 أو 8.5 مليون يورو حسب ظروف معينة بعقده.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية من كتاب أنشيلوتي "حينما ضم فلورينتينو بيريز متوسط الميدان النرويجي أوديجارد كان علينا أن نقبل بالأمر".

وأضاف "الرئيس قرر أيضا أن أوديجارد قد يشارك في 3 مباريات مع الفريق الأول من أجل العلاقات العامة".

وأتم "قد يكون أفضل لاعب في العالم، لكنني غير مهتم لم أطلبه أبدا، لقد كانت صفقة من أجل العلاقات العامة".

ولعب أوديجارد خلال الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد كاسيا في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم هدفا وصنع 7 آخرين.