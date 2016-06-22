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صراع الصفقات - تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم جاراي

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صراع الصفقات - تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم جاراي صراع الصفقات - تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم جاراي

يرغب مانشستر يونايتد في ضم إزيكيل جاراي مدافع زينيت سان بيترسبرج الروسي خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إيطالي.

وحسب ما ورد بصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن اللاعب قد جذب أنظار مانشستر يونايتد بسبب تألقه مع زينيت سان بيترسبرج.

وكان جاراي قد انتقل إلى زينيت سان بيترسبرج قادما من بنفيكا في 2014 بمبلغ 6 ملايين يورو، وحصل بنفيكا على 2.4 مليون يورو نسبة 40% من حقه في اللاعب، بينما حصل ريال مدريد على 50% من قيمة الصفقة حسب بنود عقده مع النادي البرتغالي حينما باعه اللاعب في 2011.

ويراقب مانشستر يونايتد جاراي منذ شهر يناير الماضي ومن المتوقع أن يكون متاحا في سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وشارك جاراي هذا الموسم في 28 مباراة بكل المسابقات مع زينيت سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وحيدا.

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