تقرير في الجول - 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

كنا قد سألناكم عن 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم المقبل للمنافسة على جميع الألقاب.

وجاءت معظم الأصوات تنادي بضم مهاجم وجناح ومتوسط ميدان وظهير وقلب دفاع وبعضها اتجه لحراسة المرمى أيضا.

إليكم أصوات المشجعين.

ويرصد لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أبزر الصفقات التي يحتاجها ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ظهير أيسر

مارسيلو يلعب وحده في تلك الجهة، ارتبط ريال مدريد بضم ميجيل لايون مدافع بورتو وريكاردو رودريجيز لاعب فولفسبورج.

أقربهم ريكاردو الذي تحدث والده في وقت سابق عن أن ريال مدريد اتصلوا من أجل ضمه، بالإضافة إلى أن كلاوس ألوفس المدير الرياضي للنادي الألماني قال إن ريكاردو طلب الرحيل.

ما يحتاجه ريال مدريد هو بديل جاهز لمارسيلو وربما ينافسه على المقعد الأساسي ويتمثل ذلك في ريكاردو.

في الدوري الألماني هذا الموسم شارك ريكاردو في 24 مباراة سجل خلالهم هدفين خلق 36 فرصة صنع منهم هدفين، ويمتلك دقة تسديدات تقدر بـ53%، ودقة تمريرات تقدر بـ84%، كما أنه فاز بـ43% من مجموع اعتراضاته وارتكب 42 خطأ، وفاز بـ68% من مراوغاته كما أنه يفوز بـ58% من الكرات الهوائية.

مارسيلو شارك في 30 مباراة بالدوري الإسباني سجل هدفين وخلق 51 فرصة صنع منهم 3 أهداف، دقة تسديدات تقدر بـ31%، ودقة تمريرات تقدر بـ84%، يفوز مارسيلو بـ55% من مجموع اعتراضاته وارتكب 16 خطأ، ونسبة مراوغاته الناجحة تقدر بـ57%، ونسبة فوزه بالكرات الهوائية تقدر بـ36%.

اثنين في وسط الميدان

ربطت عدد من التقارير ريال مدريد بضم بول بوجبا، وزين الدين زيدان مدرب الملكي كان قد تحدث عن أن أي فريق قد يتمنى ضم بوجبا لصفوفه.

كذلك ربطته التقارير بنجولو كانتي الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده يقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني للأندية التي تلعب بدوري أبطال أوروبا، رغبته هي ما سيحسم انتقاله.

لعب بوجبا 35 مباراة بالدوري الإيطالي سجل 8 أهداف وخلق 54 فرصة صنع منهم 12 هدفا ويمتلك دقة تسديدات تقدر بـ37%، ودقة تمريرات تقدر بـ83%، فاز بـ39% من اعتراضاته، وارتكب 88 خطأ، فاز بـ61% من مراوغاته، ويفوز بـ65% من الكرات الهوائية.

أما كانتي فلعب 37 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا وحيدا وخلق 30 فرصة صنع منهم 4 أهداف، ويمتلك دقة تصويبات تقدر بـ28%، ودقة تمريرات تقدر بـ82%، ويفوز بـ48% من مجموع مراوغاته، وارتكب 43 خطأ، كما أنه يفوز بـ58% من مرواغاته، ويفوز بـ40% من الكرات الهوائية.

كلاهما يمثل إضافة قوية لريال مدريد ويحتاجهما الملكي بشدة خلال الفترة المقبلة، الأول سيكون البديل المناسب لمودريتش بعد تقدمه في السن، ولكن قد نرى توني كروس يرحل حسبما قالت التقارير الصحفية، الثاني هو الإضافة الأقوى وصمام الأمان الذي يضمن للملكي سد الثغرة التي أرقته في الموسم الماضي.

الجناح

ربطت تقارير صحفية ريال مدريد بضم ديمتري باييه لاعب وست هام ومنتخب فرنسا، إن تمت فهو البديل المثالي في حالة إصابة رونالدو أو بيل أو حتى إن فضل الملكي أن يلعب به كصانع ألعاب متقدم.

باييه شارك في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، خلق خلالهم 116 فرصة وصنع منهم 12 هدفا كما صنع 9 أخرين، مع وجود مهاجمين بقدرة بنزيمة ورونالدو فإن باييه هي الإضافة المثالية في سوق الانتقالات الصيفية، كما أنه يفوز بـ57% من مراوغاته ومسدد متميز للركلات الحرة.

المهاجم

ضم ريال مدريد ألفارو موراتا من يوفنتوس، وبذلك توافر لديه مهاجما ثانيا بعد كريم بنزيمة، موراتا ربما يمتلك نفس خصائص بنزيمة، على الرغم من ذلك ربطت الصحف الملكي بضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

خلق بنزيمة 42 فرصة خلال الموسم الماضي بالدوري الإسباني في 27 مباراة صنع منهم 7 فرص، موراتا في 34 مباراة بالدوري الإيطالي خلق 28 فرصة صنع منهم 12 هدفا، أما ليفاندوفسكي فخلق 22 فرصة صنع منهم هدفين، تلك هي نقطة تفوق ثنائي ريال مدريد على مهاجم بايرن ميونيخ حاليا.

كذلك ربطته الصحف بضم بيير أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند.

في 31 مباراة بالدوري الألماني لعبهم أوباميانج سجل 25 هدفا وخلق 29 فرصة صنع خلالهم خمسة أهداف ويمتلك دقة تسديدات تقدر بـ56%.

في حالة إذا ما قرر ريال مدريد بيع موراتا، فإنه يجب أن يضم ليفاندوفسكي أو أوباميانج فكلاهما ماكينة أهداف، وأحدهما سيضيف للفريق قوة كبيرة للغاية.