بالفيديو.. خالد صلاح: الصحافة الالكترونية تتعرض لمخاطر وفلوس اعلاناتنا بتتسرق

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إن سوق الصحافة الإلكترونية فى خطر أكبر مما تتعرض له سوق الصحافة الورقية، موضحا أن الصحافة الإلكترونية تتعامل مع عملاقة فى مجال محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن موقع "جوجل" نفسه أصبح ناشرا فى مجال السوشيال ميديا.

وأضاف خالد صلاح، فى مداخلة مع قناة النهار اليوم، أن جوجل وشبكات التواصل تحولوا الى ناشرين ومنافسين، ويحصلون على الأخبار من مواقع متعددة فى مجال السوشيال ميديا، وينافسون الصحف، خاصة فى العالم الثالث، ولا يعطون لهذه الصحف حقوقها الإعلانية على خلاف الجرائد الكبرى التى تستطيع التعامل مع هذه القضايا.

وأكد رئيس تحرير اليوم السابع، تعرض سوق الصحافة الإلكترونية لمخاطر كبيرة، قائلا "بنتسرق، وفلوس الإعلانات بتاعتنا بتتسرق، وفى حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن ستصبح مشكلة"، متمنيا أن تمتلك مصر "سيرفرات" خاصة بها للحفاظ على المعلومات حتى نتمكن من منافسة الخارج فى مجال المنتج التلفزيونى على الإنترنت.

وتابع: "نعمل فى اليوم السابع على مشروع "7 TV" ونعمل على خروج تلفزيون خاص نستطيع من خلاله تقديم محتوى للشباب درامى وكوميديا ومعلوماتى، ويستطيع أى شاب أن يشاهده فى أى وقت ونقدم منافسا فى مجال الإنتاج التلفزيونى على الإنترنت".



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