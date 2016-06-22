الخارجية ترحب بمعاقبة المتهم قاتل المواطن المصرى فى الكويت بالسجن المؤبد

قالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها صادر منذ قليل، إنها تلقت باهتمام بالغ الأنباء الخاصة بصدور الحكم فى قضية مقتل المواطن المصرى أحمد عاطف فرغلى، والذى تعرض للدهس بسيارة مواطن كويتى فى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى، حيث قضت المحكمة الكويتية فى قضية القتل التى كانت محجوزة للنطق بالحكم يوم 21 يونيه الجارى بمعاقبة المتهم الرئيسى بالسجن المؤبد.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد استقبل أسرة المواطن عقب الحادث لتقديم واجب العزاء والتأكيد على وقوف الحكومة المصرية إلى جانب الأسرة، كما وجه منذ اللحظة الأولى بتكثيف الجهود الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة سير القضية، حيث تم تكليف كل من السفارة والقنصلية المصرية فى الكويت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكذا تكليف القنصل المصرى المختص بحضور التحقيقات وجلسات المحاكمة، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى وضع القضية على المسار القانونى السليم ومتابعتها حتى صدور الحكم.

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الجهود لم تكن إلا استمراراً لنهج الوزارة فى التعامل مع كل ما يمس المواطن المصرى فى الخارج، حيث تسخر الوزارة كافة الإمكانيات المتوافرة لبعثاتنا القنصلية فى كافة دول العالم لمتابعة شئون المواطنين ورعاية مصالحهم.

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