الخارجية ترحب بمعاقبة المتهم قاتل المواطن المصرى فى الكويت بالسجن المؤبد

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد استقبل أسرة المواطن عقب الحادث لتقديم واجب العزاء والتأكيد على وقوف الحكومة المصرية إلى جانب الأسرة، كما وجه منذ اللحظة الأولى بتكثيف الجهود الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة سير القضية، حيث تم تكليف كل من السفارة والقنصلية المصرية فى الكويت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكذا تكليف القنصل المصرى المختص بحضور التحقيقات وجلسات المحاكمة، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى وضع القضية على المسار القانونى السليم ومتابعتها حتى صدور الحكم.
وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الجهود لم تكن إلا استمراراً لنهج الوزارة فى التعامل مع كل ما يمس المواطن المصرى فى الخارج، حيث تسخر الوزارة كافة الإمكانيات المتوافرة لبعثاتنا القنصلية فى كافة دول العالم لمتابعة شئون المواطنين ورعاية مصالحهم.
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