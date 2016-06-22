العاملون بإسعاف سوهاج يتلقون مستحقاتهم المتأخرة من المحافظ

قرر الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،صرف المـتأخرات المالية للعاملين بفرع هيئة الاسعاف بسوهاج والتى تتمثل فى صرف قيمة حافز الكادر العام عن شهر يونيو الحالى من ميزانية المحافظة،وذلك نظرًا لتأخر وصول التعزيز المالى لهذا البند من وزارة المالية على أن تسترد محافظة سوهاج هذه المبالغ، فور وصول التعزيز المالى لهيئة الإسعاف من وزارة المالية .

يأتى ذلك حرصًا من محافظ الإقليم على دعم مرفق الإسعاف والعاملين به تقديرًا لمجهوداتهم فى خدمة المنظومة الصحية داخل المحافظة، كما تقدم د/ احمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية بالشكر للسيد المحافظ علي تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الاسعاف.

وقد أشاد ناصر حسان مشرف عام الاسعاف بسوهاج، بمبادرة السيد المحافظ وحرصه علي حصول العاملين بإسعاف سوهاج على مستحقاتهم المالية المتأخرة خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .

يذكر أن المحافظ قام من قبل بصرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة الإسعاف الموجودة بمدخل طريق سوهاج – البحر الاحمر ودائمًا ما يؤكد علي دعم رجال الإسعاف معنويًا من خلال الإشادة بدورهم وماديًا، من خلال تكريم الأكفاء منهم ليكونوا القدوة لغيرهم ولرفع الأداء بما يخدم المواطنين.