لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما

أصدرت لجنة التحقيق المصرية، فى حادث طائرة مصر للطيران، اليوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو 2016، تقريرًا رقم 13، حيث أوضحت اللجنة فى تقريرها، أنه جارى عمل الفحوصات والاختبارات الدقيقة، لجهازى مسجل محادثات الكبينة الـ CVR، وجهاز مسجل معلومات الطيران الـ FDR، الخاصين بالطائرة A320 المنكوبة، وذلك قبل البدء فى عملية تفريغ المعلومات.

وأفاد التقرير، أن هناك عملية فحص وإزالة الترسبات الملحية، لأكثر من 200 دائرة كهربائية، لتحديد الدوائر المعطلة، والتى لا تعمل بشكل جيد، من أجل التوصل إلى قراءة ما، تحتوي عليه وحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين.

وأشار التقرير الصادر من اللجنة، أن أعمال البحث عن حطام الطائرة، بموقع الحادث مستمرة، حيث تقوم سفينة Lethbridge John، المؤجرة من الحكومة المصرية، بعمل رسم خريطة لتوزيع الحطام الخاص بالطائرة المنكوبة، بقاع البحر المتوسط، وذلك تمهيدًا لاستخراجها الفترة المقبلة.