أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما

Google+ Print
لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما

طائرة للطيران – أرشيفية

أصدرت لجنة التحقيق المصرية، فى حادث طائرة مصر للطيران، اليوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو 2016، تقريرًا رقم 13، حيث أوضحت اللجنة فى تقريرها، أنه جارى عمل الفحوصات والاختبارات الدقيقة، لجهازى مسجل محادثات الكبينة الـ CVR، وجهاز مسجل معلومات الطيران الـ FDR، الخاصين بالطائرة A320 المنكوبة، وذلك قبل البدء فى عملية تفريغ المعلومات.

وأفاد التقرير، أن هناك عملية فحص وإزالة الترسبات الملحية، لأكثر من 200 دائرة كهربائية، لتحديد الدوائر المعطلة، والتى لا تعمل بشكل جيد، من أجل التوصل إلى قراءة ما، تحتوي عليه وحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين.

وأشار التقرير الصادر من اللجنة، أن أعمال البحث عن حطام الطائرة، بموقع الحادث مستمرة، حيث تقوم سفينة Lethbridge John، المؤجرة من المصرية، بعمل رسم خريطة لتوزيع الحطام الخاص بالطائرة المنكوبة، بقاع البحر المتوسط، وذلك تمهيدًا لاستخراجها الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر