أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصطفى بكرى: لجنة الإعلام بالبرلمان وافقت على مقترحي بتعديل قانون تنظيم الصحافة

Google+ Print
مصطفى بكرى: لجنة الإعلام بالبرلمان وافقت على مقترحي بتعديل قانون تنظيم الصحافة مصطفى بكرى: لجنة الإعلام بالبرلمان وافقت على مقترحي بتعديل قانون تنظيم الصحافة

النائب مصطفى بكري – أرشيفية

أكد النائب مصطفى بكرى، اليوم الأربعاء، موافقة كلا من لجنة الثقافة والإعلام وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قانون تنظيم الصحافة بما يمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وأوضح بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن لجنة الثقافة والإعلام طلبت من رئيس البرلمان مناقشة القانون فى أسرع وقت بالجلسة العامة.

وأشار إلى أن قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة كالعدم، لأن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد، وذلك بمقتضى المادة ٦٨ من القانون ١٩٩٦ لسنة ١٩٩٦، والتى حددت أن يكون المد لمرة واحدة ولمدة سنتين، وبالتالى فهو قرار باطل.

وأضاف: “من الغريب أن يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه أن يتدخل ويوقف القانون فى حال موافقة مجلس النواب عليه، وهذا أمر بالغ الغرابة، وكنت أتصور أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل فى حال صدوره من مجلس النواب”.

وأكد بكري، أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مضيفاً: “أظن أن هذا القانون إذا لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أولا المنصوص عليها فى الدستور فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معنى بإعادته للحكومة، ومعنى ذلك أننا سيكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون وهو ما لم تتحمله ظروف المؤسسات، بالإضافة إلى أن أجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا