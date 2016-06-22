المتحدث العسكرى الليبى : بنى غازى آمنة من الداخل من مسلحى داعش

صرح المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسمارى، بكون مدينة بنى غازى الليبية أصبحت آمنة وخالية من عناصر تنظيم “داعش”، من داخل المدينة.

وأوضح المسمارى، أن المعارك تدور حاليًا من أطراف المدينة، وخاصة فى القطاع الغربى لمدينة بنى غازى، وفق لما نشرته سكاى نيوز عربية.

وأضاف المسمارى، “بنغازي آمنة من الداخل، إذ حررنا أحياء جنوبي وجنوب شرقي المدينة، منها بوعطني، وقاريونس، وسيدي فرج، والهواري، لكن الاشتباكات تحتدم في القاطع الغربي في قنفودة والقوارشة، التي تعد معقلا لداعش”.

وتابع “المعركة الأمنية هناك هي المهمة، لذا تم إصدار قرارات لتشكيل غرفة أمنية لبنغازي، وإعلان حالة النفير في ليبيا.. إن هناك معركة تنتظر الجيش والأجهزة الأمنية وحتى الشعب الليبي، لقهر الإرهاب”.