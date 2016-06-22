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موقع طبى أمريكى: التدخين يسبب مرض السكر ويجعله خارج حدود السيطرة

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موقع طبى أمريكى: التدخين يسبب مرض السكر ويجعله خارج حدود السيطرة موقع طبى أمريكى: التدخين يسبب مرض السكر ويجعله خارج حدود السيطرة
كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” عبر تقرير حديث لها، أن التدخين هو سبب مؤكد لمرض السكرى من النوع 2، ويصعب السيطرة عليه.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical Daily”، أن التعرض للتدخين يمكن أن يزيد من خطر الاصابة بمرض السكرى ما يصل الى 40% ويعتقدون أنه يسبب مقاومة الأنسولين.

وشملت الدراسة على ما يقرب من 7000 من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 - 84 عاماً على مدى 10 أعوام، وخضعوا لاختبارات الكوتينين فى البول.

وأظهرت النتائج أن المدخنين الحاليين كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول مقارنة بالمدخنين الممتنعين والسابقين، وكانت لديهم اثنين من علامات مرض السكري.

وأشار الباحثون إلى أن المدخنين كانوا اكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة تفوق 40%، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين التى يتم فيها عدم استجابة البنكرياس.

وأضاف الباحثون أن التدخين المسبب الأول لسرطان الرئة والذى يرفع من معدل الوفيات، ويسبب اضطراب البكتيريا الجيدة فى الفم مما يرفع من الإصابة بتسوس الاسنان.


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