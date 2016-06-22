القبض على "بحرى" بهيئة قناة السويس بتهمة النصب والاحتيال فى الإسماعيلية

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، القبض على "بحرى" بهيئة قناة السويس، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم على غير الحقيقة بقدرته على توظيفهم بهيئة قناة السويس.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى أخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود معلومات للعقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة، مفادها قيام المتهم "مطاوع.ج.س" 58 سنة، بحرى بهيئة قناة السويس مقيم أبوسلطان ــ دائرة مركز فايد بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى العمل بهيئة قناة السويس، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم ــ على غير الحقيقة ــ بقدرته على التوسط لدى المسئولين بهيئة قناة السويس لتعيينهم بها، دون الوفاء بالتزاماته قبلهم.

وتأيد ما ورد من معلومات ببلاغ المدعو "عادل.م.م"، 44 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية، و 4 أشخاص آخرين، والذين أبلغوا بتضررهم من المتهم سالف الذكر لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم جميعاً على مبلغ مالى قدره (مائة ألف جنيه) بعد إيهامهم ــ على غير الحقيقة ــ بقدرته على التوسط لدى المسئولين بهيئة قناة السويس لتعيينهم بها، دون الوفاء بالتزاماته قبلهم، و بجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أكدت صحة الواقعة، حيث تم إعداد مأمورية استهدفت المتحرى عنه سالف الذكر، وتمكن ضباط قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم أول من ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات وتحريات اعترف بارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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