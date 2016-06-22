وزيرة العدل الأمريكية تعارض أوباما فى غلق سجن “جوانتانمو”

صرح مسؤولون أمريكيون، بأن وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينتش، تعارض وتعرقل تحركات الرئيس الامريكى، باراك أوباما، بغلق سجن “جوانتانمو”.

> حيث يقترح الرئيس الأمريكى، مقاضاة سجناء “جوانتانمو” أمام محاكم اتحادية، بينما قالت لنش، إن مقترحات الرئيس الامريكي، أوباما، ستنتهك معايير وقواعد العدالة الجنائية، وفق ما نشرته سكاى نيوز عربية.