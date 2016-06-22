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وزيرة العدل الأمريكية تعارض أوباما فى غلق سجن “جوانتانمو”

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وزيرة العدل الأمريكية تعارض أوباما فى غلق سجن “جوانتانمو” وزيرة العدل الأمريكية تعارض أوباما فى غلق سجن “جوانتانمو”

وزيرة العدل الأمريكية

صرح مسؤولون أمريكيون، بأن وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينتش، تعارض وتعرقل تحركات الرئيس الامريكى، باراك أوباما، بغلق سجن “جوانتانمو”.
> حيث يقترح الرئيس الأمريكى، مقاضاة سجناء “جوانتانمو” أمام محاكم اتحادية، بينما قالت لنش، إن مقترحات الرئيس الامريكي، أوباما، ستنتهك معايير وقواعد العدالة الجنائية، وفق ما نشرته سكاى نيوز عربية.

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