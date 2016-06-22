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يورو 2016… كريستيانو رونالدو يعتدي على مراسل برتغالي

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يورو 2016… كريستيانو رونالدو يعتدي على مراسل برتغالي يورو 2016… كريستيانو رونالدو يعتدي على مراسل برتغالي

رونالدو وهو يلقي بالميكروفون

قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد البرتغالي، اليوم الأربعاء، بإثارة الجدل مجددًا بعدما قام بالتعدي على مراسل برتغالي، حينما سأله عن مباراة المجر المصيرية، في الجولة النهائية من دور المجموعات لبطولة اليورو، المقامة حاليًا في فرنسا.

وسأل المراسل، صاروخ ماديرا عن مدى جاهزيته لمباراة المجر، وذلك اثناء النزهة الصباحية للمنتخب البرتغالي بجوار إحدى البحيرات، فقام “رونالدو” بخطف الميكوفون من المراسل وإلقاءه في البحيرة.

ويذكر أن “رونالدو”، يخضع لضغوط نفسية، بعدما امتنع عن التسجيل مع منتخب بلاده في البطولة، وقيامه بإهدار ضربة جزاء، مما وضع منتخبه على حافة الخروج البطولة.

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