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ارتفاع حصيلة الهجوم على الجيش الاردنى الى 7 قتلى

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ارتفاع حصيلة الهجوم على الجيش الاردنى الى 7 قتلى ارتفاع حصيلة الهجوم على الجيش الاردنى الى 7 قتلى
ارتفعت حصيلة الهجوم بسيارة مفخخة الذى استهدف فجر الثلاثاء موقعا عسكريا اردنيا يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة على الحدود مع سوريا، الى 7قتلى.

وأوضح مصدر عسكرى اردنى ان حصيلة اعداد الشهداء ارتفعت الى 7 بعد وفاة احد افراد قواتنا المسلحة من المصابين الراقدين فى مدينة الحسين الطبية بعمان اليوم الاربعاء متأثرا باصابته.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل ستة اشخاص، أربعة افراد من قوات حرس الحدود وعنصر من الدفاع المدنى وعنصر من الأمن العام وجرح 14 آخرين.

وأوضح مصدر مقرب من عائلة القتيل انه يحمل رتبة عريف وكانت اصابته خطرة حيث اصيب بتفحم وجروح بليغة ولم يتم التعرف على هويته الا بعد اخذ عينات من ال دى أن ايه.

ويأتى الانفجار بعد اسبوعين على هجوم استهدف مكتبا تابعا لدائرة المخابرات الاردنية شمال عمان اوقع خمسة قتلى من رجال المخابرات.

وأكد العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الثلاثاء ان بلاده ستضرب "بيد من حديد" كل من يعتدى او يحاول المس بأمنها.

ويشارك الاردن منذ نحو عامين فى التحالف الدولى بقيادة واشنطن ضد الجهاديين فى سوريا والعراق.

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مصر 365