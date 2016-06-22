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أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة

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أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة
ركزت أخبار فلسطين، اليوم الأربعاء، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة فى محافظات الضفة تركزت فى رام الله والبيرة وطولكرم والقدس.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان اليوم- أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة بينهم أطفال، وكذلك جرى اعتقال 7 مواطنين من القدس بينهم قصر وفتاة.

ومن محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 مواطنين، كما أعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل، واثنين من بلدة بيت فجار فى محافظة بيت لحم، واثنين من محافظة قلقيلية. وذكر نادى الأسير أن مواطنين آخرين اُعتقلا من محافظة نابلس.

ومن أخبار فلسطين اليوم، استأنف مستوطنون يهود اليوم الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات صغيرة، ومتتالية بمرافقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى. وبالتزامن مع ذلك، طرد حراس الأقصى حاخاما يهوديا وحفيده، حاولا أداء صلوات وطقوس تلمودية داخل باحات المسجد، وسلموهما للشرطة الإسرائيلية وسط هتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين.

ويتواجد فى الأقصى عدد كبير من المصلين الذين ينتشرون برحابه الطاهرة، فى الوقت الذى تنشغل فيه طواقم متعددة تابعة للأوقاف الإسلامية فى تنظيف وترتيب المسجد، استعدادا لاستقبال المزيد من آلاف المواطنين لأداء الصلوات فيه، خاصة صلاتى التراويح والفجر.


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