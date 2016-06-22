نصائح عند الذهاب إلى متنزّه Six Flags الأكثر شعبيّة بالعالم

Six Flags هو المتنزّه الأمريكي الأكبر في العالم، وله فروع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما يصنّف أيضاً بالمتنزه الخامس الأكثر شعبية لناحية عدد الروّاد. وهو يقع بالقرب من أعالي "مارلبورو" بولاية "ماريلاند"، على بعد 24 كيلومتراً من شرقيّ "واشنطن"، و48 كيلومتراً من جنوبي غرب "بالتيمور". ويغطّي مساحة 2.12 كيلومتر مربع، ويضمّ حدائق للترفيه وأخرى مائية، ما يجعل خياراً مناسباً للعائلات مع أطفال.

كان تأسّس المتنزّه كمركز للحياة البرية في سنة 1973 من قبل روس بيرو. وقد تم شراء العقار من قبل جيم فاولر. بعد ذلك، تم تحويل الموقع من محمية للحياة البرية تدريجياً، إلى متنزه Six Flags. وتعود تسمية الشركة إلى أعلام الدول الستة المختلفة التي حكمت ولاية تكساس وهي: اسبانيا وفرنسا والمكسيك وجمهورية تكساس والولايات المتحدة والولايات الكونفدرالية الأمريكية.

للاستفادة من قضاء وقت ممتع في المتنزه:

- اختاري الوقت المناسب للزيارة بعيداً عن الزحمة، وذلك خلال أيام الأسبوع في الصيف وأي يوم خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار، وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

- أحضري سترة أو قميصاً من النوع الثقيل للتدفئة خلال فترتي الصباح والمساء، كما يمكن حفظ الأغراض الشخصيّة في الخزانات المتوفّرة في المتنزه عند عدم الحاجة لاستعمالها.

- اقصدي مركز خدمة الشارع الرئيس إذا كنت بحاجة إلى استئجار عربة، أو كرسي متحرك أو مركبة يتم التحكم بها إلكترونياً.

- زوري المتنزه في الصباح الباكر أو بعد الخامسة بعد الظهر لتجنب الانتظار لفترات طويلة وتفادي الازدحام.

قواعد الحديقة المائية:

- راقبي تحركات أطفالك، تفادياً للغرق.

- تقيّدي بقوانين الصحّة المفروضة، من خلال التأكد من مطابقة الطول والوزن المطلوب لأداء اللعبة.

- لا يسمح بارتداء النظارات الطبية أو المجوهرات أو أقنعة الوجه، في برك السباحة.

- يمنع الغوص لأسباب تتعلّق بالسلامة.

معلومات عامة:

- يمنع التدخين في المرافق العامة، باستثناء الأماكن المخصصة لذلك.

- لا يسمح بإحضار عصا الـ"سيلفي" وإدخال الحيوانات الأليفة.

- تتوفر أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء المتنزه.