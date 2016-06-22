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إصابة ضابط وأمين ومجند فى تصادم سيارة شرطة بشاحنة فى السويس

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إصابة ضابط وأمين ومجند فى تصادم سيارة شرطة بشاحنة فى السويس إصابة ضابط وأمين ومجند فى تصادم سيارة شرطة بشاحنة فى السويس
أصيب ضابط وأمين شرطة ومجند شرطة فى حادث تصادم سيارة شرطة مع شاحنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة لتولى النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى بوكس شرطة أمام مطاحن الخمس نجوم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "ياسر. ا" برتبه ملازم و"عبد العزيز. ع" أمين شرطة، و"هانى. م" مجند شرطة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى السويس العام لإسعافهم وتلقى العلاج.

وقام القيادات الأمنية بمديرية أمن السويس بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم.


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