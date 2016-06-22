عامل يقتل جاره بتمزيق جسده بـ"مطواه" بسبب معاكسة شقيقته فى حدائق القبة

أنهى عامل حياة جاره بتمزيق جسده بمطواه بمنطقة حدائق القبة، بسبب معاكسة شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وتم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة حدائق القبة التحقيق برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة، إخطارًا من المستشفى بوصول جثة هامدة مصابة بجرح نافذ بالصدر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه عاكس شقيقة المتهم أثناء سيرها بالشارع، وعندما علم المتهم بالواقعة توجه للمجنى عليه وسدد له طعنات أودت بحياته، وأمرت نيابة حدائق القبة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه.

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