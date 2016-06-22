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النرويج قد ترسل قوات إلى سوريا بعد موافقة البرلمان

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النرويج قد ترسل قوات إلى سوريا بعد موافقة البرلمان النرويج قد ترسل قوات إلى سوريا بعد موافقة البرلمان
قالت النرويجية اليوم الأربعاء، إن النرويج ربما ترسل جنودا إلى سوريا يتضمنون قوات خاصة وذلك بعدما أجاز البرلمان هذه الخطوة.

وتعتزم أوسلو إرسال نحو 60 جنديا إلى الأردن هذا الصيف لتدريب ودعم مقاتلين سوريين يقاتلون تنظيم داعش.

وقالت النرويج في مايو إنها ستشاور البرلمان إذا كان هناك تغيير في الظروف يستدعي وجود قوات نرويجية داخل سوريا نفسها، وأعطى البرلمان اليوم الضوء الأخضر لذلك.

وقالت وزيرة الدفاع إيني إريكسن سويريدي فى بيان القوات المحلية تحرز تقدما أكثر مما كان بإمكاننا توقعه، لذلك زادت على جدول الأعمال أهمية قيام قوات التحالف بالتدريب وتقديم المشورة والدعم الميداني على الأراضي السورية في سياق المعركة ضد تنظيم داعش.

وأرسلت النرويج أيضا 120 جنديا إلى العراق لتدريب القوات العراقية والكردية التي تقاتل داعش في شمال العراق.

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مصر 365

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