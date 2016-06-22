دراسة: 38% من "موبايلات" الأطباء بها فيروسات تعرضك للالتهاب الرئوى

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن الأضرار الصحية المحتملة للهواتف الذكية التى يحملها الفريق الطبى بالمستشفيات من أطباء وممرضين، حيث ثبت أنها قد تحمل بعض الجراثيم والفيروسات التى تسبب مشاكل صحية خطيرة.

وشملت الدراسة 114 طبيبا وممرضة، وكشفت النتائج أن 38.5% من الهواتف الذكية وأجهزة التابلت تحتوى على فيروسات خطيرة، كما كشف الباحثون أن حوالى 20% من الفريق الطبى بالمستشفى لا يغسلون أيديهم عقب استخدام الهواتف المحمولة، ولا يهتمون بنظافتهم الشخصية، وهو ما قد يعرض صحة المرضى للخطر.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مستشفى سانت إتيان الجامعى بفرنسا إلى أن الموبايلات التى يحملها الفريق الطبى بالمستشفى قد تسبب بعض الأمراض والمشاكل المرضية الخطيرة مثل الالتهاب الرئوى وعسر الهضم.

وأضاف الباحثون أن هذه الفيروسات قد تسبب مشاكل صحية أكبر لبعض فئات المرضى، خاصة الأشخاص المعرضون للإصابة بأمراض الرئة نتيجة أسباب مرضية أو عوامل وراثية، حيث تتضرر حالتهم الصحية جدا ويصابون بمشاكل مرضية عديدة، وهو ما يؤكد على الأطباء وفريق التمريض ضرورة الاهتمام بصحتهم ونظافتهم الشخصية كى لا يعرضوا مرضاهم للخطر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Clinical Microbiology and Infection" خلال شهر يونيو الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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