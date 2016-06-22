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محافظ بنى سويف يستعرض موقف توصيل الغاز الطبيعى لمراكز وقرى المحافظة

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محافظ بنى سويف يستعرض موقف توصيل الغاز الطبيعى لمراكز وقرى المحافظة محافظ بنى سويف يستعرض موقف توصيل الغاز الطبيعى لمراكز وقرى المحافظة
استعرض المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف تقرير شركة وادى النيل للغاز حول موقف توصيل الغاز الطبيعى خلال شهرمايو الماضى، حيث أوضح التقرير زيادة مطردة فى توصيل الغاز الطبيعى إلى العديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية فى إطار التنويع فى مصادر الطاقة

كشف التقريرعن توصيل عدد 1619عميلا منزليا جديداً ليصل بذلك إجمالى العملاء المنزليين إلى 97093عميلا، فيما بلغ عدد العملاء التجارى "المعادل منزلي" 212 عميلاً,,فى حين بلغ اجمالى عدد المخابز البلدية التى تعمل بالغاز الطبيعى 132مخبزاً، فيما بلغ عدد العملاء" التجاري" 148 عميلا مابين مخابز افرنجية ومطاعم ومقاهى.

و أشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المصانع بلغ 56 مصنعاً بمختلف المناطق الصناعية , فيما يجرى حالياً تنفيذ أعمال زيادة سعة محطة التخفيض والقياس بمنطقة بياض العرب الصناعية لاستيعاب أكبر عدد من المصانع، بينما يتم حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ 5مصانع أخرى.

كما تم البدء فى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحى الأول بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى اليها ,فيما يجرى التنسيق مع الهيئات والمرافق المختلفة من الطرق والرى والصرف والسكة الحديد لاستخراج التصاريح اللازمة لتحقيق الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى , علاوة على تحديث الدراسات الفنية والاقتصادية لتوصيل خدمة الغاز لـ 4 مراكز هى : "الواسطى، ببا، سمسطا، اهناسيا"

وذكر التقرير موقف توصيل الغاز بالنسبة لمشروع الـ (7500) عميل , فقد بلغ اجمالى الأسر المستفيدة من خدمة توصيل الغاز : 3616 أسرة بقرية بنى هاورن , و 3842 أسرة بقرية تزمنت الشرقية , 662 بعزبة أحمد وهبة , 2750 أسرة بمنطقة الحمرايا شرق النيل , كما تم البدء فى أعمال توصيل الغاز بعمارات محى الدين/ تزمنت الشرقية ليصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة 169 أسرة.

وفيما يتعلق بموقف الغاز بالنسبة لمشروع الـ (27500) عميل , فقد كشف التقرير عن توصيل خدمة الغاز لعدد 2458أسرة بالكوم الأحمر.

وتم توصيل الخدمة لـ 352 أسرة بمنشية الروضة , كما تم البدء فى أعمال توصيل الغاز لمركزناصر، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة إلى 3582 أسرة بمركز ناصر، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ 4كم من خط الصلب (ضغط عالى 70بار) لتوصيل الخدمة لمركز ومدينة الفشن، ويجرى حاليا استكمال باقى الخط باجمالى طول 4.8كم حيث يتضمن تعدية نهر النيل وتم البدء فى أعمال الضغط البيئى بولى / ايثيلين (7بار) المغذى للفشن , بينما تستعد الشركة للبدء فى تنفيذ أعمال الشبكات وتوصيل الغاز لعزبة رياض باشا , بمجرد تشغيل الصرف الصحى بها

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