أوقاف الإسكندرية تحتفل بغزو بدر بمسجد القائد إبراهيم اليوم

تحتفل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، بغزو بدر عقب صلاة التراويح بمسجد القائد إبراهيم بحضور الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وقيادات الأوقاف والمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
> تعرف على مساجد الاعتكاف بالإسكندرية
>
وتبدأ الاحتفالية بتلاوه من القرآن وخطبة للدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عن فضل الغزو وأهدافها ونتائجها على المسلمين ، كما يتحدث عن فضل الصيام وبركات شهر رمضان وكيفية الاستفادة من شهر رمضان فى الاستغفار.
> تعرف على مساجد الاعتكاف بالإسكندرية
>