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بالصور.. تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف

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بالصور.. تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف بالصور.. تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف
وافق طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على بدء إنشاء مركز تنمية القدرات الفنية للموهبين لصيف 2016، خلال شهر يونيو، وحتى بداية العام الدراسى، لتنفيذ مسابقة التعبير الفنى والتصميم الفنى والأشغال الفنية والتعبير المجسم بمدرسة صلاح الدين الابتدائية.

ويعمل مركز تنمية القدرات الفنية للموهوبين طوال أيام الأسبوع فى الفتره الصباحية، تفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم ومكتب مستشار التربية الفنية، وتشارك به مدارس صلاح الدين الابتدائية، ومدرسة السلام لغات، ومدرسة السلام عربى، ومدرسة مشايخ عطيه أم المؤمنين الإعدادية، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقباط الكاثلويك ومدرسة الأقباط الكاثلويك بالصياغ.

وأكد موسى عبد الله، المتحدث الإعلامى لمديرية تعليم الأقصر، أن المديرية تمتاز بمراكز تنمية القدرات فى جميع الأنشطة، الصحافه والتربية الرياضية والتربية الاجتماعية، وأنه سوف يتم تقييم جميع هذه المراكز عقب نهاية العمل بها من خلال المتخصصين بنفس الموجهين العموم، وسيتم تكريم المتوفقين فى حفل يضم الجميع.

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (1)
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المشاركات في مركز تنمية القدرات الفنيه للموهبين فنياً لصيف 2016

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (2)
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الاعمال الفنية المشاركة في مركز تنمية القدرات الفنية للموهبين

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (3)
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اطفال مدارس الاقصر يتعلمون التصميم بالمركز

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (4)
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موجهات تعليم الاقص يعلمن الفتيات التصميم الفني

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (5)
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مركز تنمية قدرات اطفال المدارس باجازة نهاية العام

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (6)
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تعليم الاقصر تساعد علي تنمية المواهب

تعليم الأقصر تبدأ إنشاء مركز لتنمية القدرات الفنية فى إجازة الصيف (7)
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تكريم المشاركين بالمركز عقب انتهاء اجازة نهاية العام


>- "تعليم الأقصر" تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الفنية بالأقصر

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