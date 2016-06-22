صيادلة الإسكندرية تحيل صاحب صيدليات شهيرة للتحقيق لمزاولة المهنة بدون ترخيص

قررت نقابة صيادلة الإسكندرية، فى اجتماعها الطارئ الذى عقدته اليوم الأربعاء، تحويل صاحب صيدليات شهيرة للتحقيق، لوجود عدة شكاوى منها، وتوجيه خطاب بوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والجهات المعنية من نقابة الصيادلة بانضمام عدد كبير من الصيادلة لاتخاذ إجراءات القانونية والتنفيذية ضد مخالفات التراخيص ومزاولة المهنة، وإعارة الاسم طبقا لمواد ( 17، 30، 78، 79) من قانون 127 لمزاولة مهنة الصيدلة.

وأكد المجلس فى بيان له على التصعيد التدريجى بإعلان من نقابة الصيادلة فى الأسابيع المقبلة، وتوجيه إنذار من النابة للشركات التى لا تلتزم بالقرار رقم 499 بالمقاطعة الكاملة والتصعيد القانونى وقضايا تعويض بعد أسبوعين.

وأشار المجلس فى نهاية الاجتماع إلى أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الإجراءات ومتابعة تطور الأحداث.

- نقابة الصيادلة تقرر مخاطبة الرئيس لعرض مشكلة عدم تطبيق هامش ربح الصيدلى