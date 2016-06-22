أخبار فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مدير مؤسسة حقوقية بغزة

أعلنت "مؤسسة الرؤية العالمية" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت مدير مكتب منطقة غزة محمد الحلبى، لدى عودته إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرز) الحدودى الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الأسبوع الماضى.

وقالت المؤسسة (غير حكومية) - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال الحلبى وتتواصل مع كل الجهات المختصة عبر الأدوات القانونية والدبلوماسية من أجل الإفراج عنه.

بدورها أعلنت عائلة الحلبى فى قطاع غزة عن فقدان الاتصال بنجلها المهندس محمد الحلبى عند عودته لقطاع غزة منذ مساء الأربعاء الماضى وحتى اللحظة، وأنه لم تتوفر أى معلومات حول اعتقاله.

يشار إلى أن "مؤسسة الرؤية العالمية" الخيرية تهدف إلى دعم الأطفال والعمل على تحسين بيئة افضل للطلبة بالمدارس ودعم المشاريع التنموية والمناطق المهمشة وتوفير تدريبات مهنية تخصصية لفئة الشباب وتحسين مستوى المعيشة للعائلات والأفراد ضمن مجموعة من البرامج التى تنفذها فى الأراضى الفلسطينية.