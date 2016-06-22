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لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما

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لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما لجنة التحقيق: فحوصات واختبارات دقيقة لصندوقى الطائرة المنكوبة لبدء تفريغهما
أعلنت لجنة التحقيق المصرية فى حادث طائرة للطيران المنكوبة، أنه جارى عمل الفحوصات والاختبارات الدقيقة للوحات الإلكترونية لجهازى مسجل محادثات الكابينة CVR ومسجل معلومات الطيران FDR للطائرة A320 المنكوبة، قبل البدء فى عملية تفريغ البيانات، وذلك بمعرفة لجنة التحقيق، وبحضور الممثل المعتمد لدولة فرنسا والممثل المعتمد للولايات المتحدة الأمريكية دولة صانع محرك الطائرة ومستشاريهم من الخبراء فى هذا المجال.

وقالت اللجنة فى بيان لها إنه ستتم عملية الفحص وإزالة الترسبات الملحية لأكثر من 200 دائرة كهربائية لتحديد الدائرة التى لا تعمل بصورة صحيحة من أجل التوصل إلى قراءة ما تحتوى عليه وحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين.

وتستمر أعمال البحث عن حطام الطائرة بموقع الحادث، وتقوم السفينة Lethbridge John المؤجرة من المصرية برسم خريطة لتوزيع الحطام بقاع البحر المتوسط، تمهيداً لاستخراجها من البحر فى مرحلة لاحقة.


>تحديد مصير الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة خلال ساعات.. لجنة الخبراء تفحص حالتهما الفنية.. وتقرر تفريغهما بخارج أو داخل مصر.. ووزير الطيران: مجلس الوزراء ينتهى من اعتماد شهادات وفاة الضحايا اليوم

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مصر 365

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