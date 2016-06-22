كيف يحدد برجك لون أحمر شفاهك؟

قد تتساءلين ما علاقة لون أحمر شفاهي ببرجي، وكيف ستؤثّر الأبراج في اختياري له؟ والجواب بسيط ...فالأبراج عبارة عن شخصياتٍ، لكلّ واحدة منها ألوان تعبّر عنها أكثر من غيرها، وعليك بانتقاء أحمر شفاهك من الألوان المناسبة لك ليمنحك مظهراً لافتاً وسحراً خاصاً.





المرأة الحمل: امرأة قيادية واثقة من نفسك. تحبّين المبادرات وتمثلين القوة والصلابة. تميلين إلى الصراحة دائماً.

أحمر الشفاه المناسب لك: الأحمر القويّ والبارز. اختاري معه ثوباً داكن اللون، ما سيمنحك قوة إضافية ساحرة.

المرأة الثور: أنت عنيدة، إنّما حنونة ومخلصة. تبحثين عن الجمال بحدّه الأقصى.

أحمر الشفاه المناسب لك: التوتي العميق أو تدرّجات البنفسجي. طبّقي معه الكحل الأسود الناعم ما يُبرز أنوثتك بشكل طاغ.

المرأة الجوزاء: أنت ذكية وسريعة البديهة، منفتحة على كلّ ما هو جديد. تملكين قدرة عالية على التواصل مع الآخرين.

أحمر الشفاه المناسب لك: المشمشي بجميع تدرّجاته. اختاريه خلال النهار بدرجة فاتحة، وليلاً بلونه الداكن الجذاب.

المرأة السرطان: تعرفين مصلحتك جيداً، وتظهرين مشاعرك بانفتاح، وتنشرين الراحة من حولك.

أحمر الشفاه المناسب لك: الألوان الطبيعية والعادية. طبّقي معه مكياجاً قوياً في المناسبات الليلية، ما سيزيد من إشراقتك الفاتنة.

المرأة الأسد: أنت امرأة لافتة للنظر دائماً. تسعين إلى السلطة، وتحبّين التميّز والمبالغة في كلّ شيء ومستعدّة للجرأة في الاختيار.

أحمر الشفاه المناسب لك: اللون الورديّ الجريء. اختاري مع هذا اللون ثياباً من نفس مشتقاته، إنّما بلون فاتح، ما سيُعطيك قوة حضور هائلة.

المرأة العذراء: شخصية نبيلة، ودقيقة، حتى في أدقّ التفاصيل، وانتقالية. تطلقين الأحكام وتنتقدين بشدة.

أحمر الشفاه المناسب لك: الألوان المعدنية اللامعة. طبقي معها مكياجاً داكن اللون، ما سيمنحك طلّة ساحرة متناغمة.

المرأة الميزان: أنت امرأة رومانسية ومتوازنة. مستقرّة ومستقلّة إلى حدّ كبير. اجتماعية وتسعين إلى الانسجام.

أحمر الشفاه المناسب لك: اللون الخمري. طبّقي معه ظلالاً بلون عاجيّ، ما سيمنحك إشراقة متجانسة على كامل وجهك.

المرأة العقرب: امرأة لا تعرف الخوف، تتحكّمين بمصيرك، وتملكين تصميماً قوياً. شخصية فريدة، يحترمها الآخرون ويخافونها.

أحمر الشفاه المناسب لك: اللون الكستنائي. اختاري ثوباً بلمسة بنيّة تعكس جمال شفتيك وتزيدك غموضاً وجاذبية.

المرأة القوس: امرأة عميقة وذكية واجتماعية. بارعة في الحكم على الأمور ولا تهتمين للتفاصيل.

أحمر الشفاه المناسب لك: اللون البنيّ. طبّقي كحلاً بنياً أيضاً على عينيك، ما يمنحك مظهراً متكاملاً ومميّزاً.

المرأة الجدي: أنت طموحة وعملية ومخلصة عملياً وعاطفياً. لديك اندفاع وتصميم نحو أهدافك بشكل لا يلين.

أحمر الشفاه المناسب لك: الورديّ المشرق. استعيني معه بمكياج هادىء يجعل التركيز على تألّق لون شفتيك.

امرأة الدلو: امراة عمليّة لا تحكمها المشاعر. حنونة وتحبّين العطاء. ذكية وتملكين الكثير من المهارات.

أحمر الشفاه المناسب لك: الألوان العارية واللحمية. طبّقي معها ظلالاً وردية مع لمسة من البيج لإطلالة مشرقة ومنيرة.

امرأة الحوت: هادئة وحالمة وروحانية. حسّاسة جداً ورومانسية.

أحمر الشفاه المناسب لك: الأحمر العميق. استخدمي معها الكحل الأسود، ما سيزيدك أنوثة ويمنحك طلّة استثنائية.