أكثر العطور جاذبية لهذا الصيف

تشعرين دائماً بالحيرة عند اختيارك للعطور، وبالأخصّ في موسم الصيف المليء بعطور الزهور والورود المنعشة. لكنك في هذه المرة لن تحتاري، فـ"سيِّدتي نت" سيسهّل عليك الأمر.

إليك أفضل العطور التي يمكنك اقتناؤها في هذا الصيف:



1. Dyptique أو رائحة المسك: من الروائح المثالية في هذا الصيف، لأنها خفيفة وجذابة، وتتكون من مزيج من البرغموت والمسك وروائح الزهور التي ستشعرك بالمرح والراحة، كما أنّ تصميمها مميّز ورائع.

2. Viktor and Rolf’s Flower bomb Fragrance: تعرف عطور فيكتوريا بتألقها المستمر وروائحها المميزة. ولكن هذا العطر يختلف عن العطور السابقة بغناه برائحة الياسمين المنعشة، التي تعطيك شعوراً سحرياً بالتألق والانتعاش في آنٍ واحد، كما أنّ تصميم زجاجة العطر يشعرك بالتألق والرقي.

3. Juliette Has a Gun Not a Perfume: هو عطر يتميّز بالهدوء والرقة، وهو غنيّ برائحة العنبر الجذابة، كما أنّ زجاجة العطر تعتبر فريدة من نوعها ومثالية في عطور جولييت هاز غون؛ فزجاجتها الأسطوانية تخبئ عالماً كاملاً من السحر في داخلها.

4. Dolce and Gabbana’s Floral Drops Perfume: إذا كنت تريدين الشعور بالأناقة والأنوثة، فعليك باقتناء هذا العطر على الفور، لأنه مزيج من روائح خشب الصندل وزهرة البرتقال والمسك والبابايا وغيرها من الروائح التي تشعرك بالثقة والهدوء معاً، كما أنّ زجاجته مميزة؛ فهي زجاجة بيضاء مع شريط من اللون الأسود، وستشعرك بقدر كبير جداً من الأنوثة.