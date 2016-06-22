تحدي_كلير_في_الجول - بركات يوجه 3 أسئلة محرجة لحازم إمام

من جديد #تحدي_كلير_في_الجول يعود لنبرز المتعة في عالم كرة القدم.. واليوم لقاء استثنائي تقدمه Clear بمشاركة شركة 7 مع رعاية إعلامية من FilGoal.com وALTV.com.

حازم إمام فاز في النسخة الأولى من تحدي كلير. تفوق الإمبراطور على خالد بيبو وسيد معوض وشيكابالا وكهربا ومصطفى فتحي وعمرو زكي وهشام حنفي وأحمد فهمي وهشام ماجد وأحمد الشناوي وأخرين.

هنا قرر محمد بركات أن الوقت قد حان لتحدي الثعلب.. واليوم نقدم لكم اللقاء الأول بين الثنائي.

قبل النزول إلى أرض الملعب لدخول تحدي Clear Game of 7 وألعابه الـ7 الممتعة، يحضر الثنائي مؤتمرا صحفيا، لكنه لا كأي مؤتمر صحفي.

قبل النزول إلى أرض الملعب، طلب FilGoal.com من محمد بركات أن يوجه 3 أسئلة محرجة لحازم إمام.. فكيف يكون رد الإمبراطور؟

شاهدوا الفيديو:

أو عبر يوتيوب:

وانتظرونا مع الحلقة الثانية التي يسأل فيها حازم إمام 3 أسئلة محرجة لمحمد بركات.

واستعدوا لأن المباراة في المهارات بين حازم وبركات ستنطلق قريبا مع #تحدي_كلير_في_الجول.. Clear Game of 7