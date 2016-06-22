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قمر يبرر عدم قيده في قائمة الزمالك الإفريقية

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قمر يبرر عدم قيده في قائمة الزمالك الإفريقية قمر يبرر عدم قيده في قائمة الزمالك الإفريقية

فسر خالد قمر مهاجم سموحة عدم قيده في قائمة الزمالك الإفريقية بعد نهاية إعارته للنادي السكندري بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح قمر "كان هناك إجماع بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق على قيدي في القائمة الإفريقية".

واستدرك: "ولكن أمامي شهر ونصف للتعافي من الإصابة، وهو ما يعني غيابي عن عدة مباريات في دوري المجموعات".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "أريد العودة للفريق في أقوى صورة، وأكون واقفًا على قدمي، وجاهزًا للمشاركة في المباريات دون أي شكوى من الإصابة".

ويتعافى خالد قمر من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد أن ساهم في تتويج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي بعد غياب 11 عامًا.

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