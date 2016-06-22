تحدي_كلير_في_الجول - بركات يسأل حازم: ' إحساسك كان إيه وإيفونا بيجري في وسط تلاتة؟ '

من جديد #تحدي_كلير_في_الجول يعود لنبرز المتعة في عالم كرة القدم.. واليوم لقاء استثنائي تقدمه Clear بمشاركة شركة 7 مع رعاية إعلامية من FilGoal.com وALTV.com.

حازم إمام فاز في النسخة الأولى من تحدي كلير. تفوق الإمبراطور على خالد بيبو وسيد معوض وشيكابالا وكهربا ومصطفى فتحي وعمرو زكي وهشام حنفي وأحمد فهمي وهشام ماجد وأحمد الشناوي وأخرين.

هنا قرر محمد بركات أن الوقت قد حان لتحدي الثعلب..

وقبل النزول إلى أرض الملعب لدخول تحدي Clear Game of 7 وألعابه الـ7 الممتعة، يحضر الثنائي مؤتمرا صحفيا، لكنه لا كأي مؤتمر صحفي.

طلب FilGoal.com من محمد بركات أن يوجه 3 أسئلة محرجة لحازم إمام.. السؤال الأول جاء كالآتي:

"صف لنا إحساسك وأنت تجلس على دكة الزمالك كرئيس للجهاز الفني للفريق الأبيض.. وأمامك يركض ماليك إيفونا مهاجم الأهلي من منتصف الملعب حتى يسجل في مرماكم!".

ترى كيف رد حازم إمام؟ شاهدوا الفيديو:

أو عبر يوتيوب:

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"ماشوفتش"

يقول حازم إمام ضاحكا: "لم أر المشهد للأسف".

وتابع "كنت أجلس على الدكة وميدو يقف أمامي يحجب عني المشهد".

وأضاف "لكني أصلا لم أتخيل أن إيفونا سيركض بالكرة كل هذا المشوار دون أن يعطله أي أحد".

وأكمل "أخذت أنتظر الكرة تخرج لكني وجدتها في النهاية داخل الشبكة. لم أصدق ما حدث".

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وانتظرونا مع الحلقة الثانية التي يسأل فيها حازم إمام 3 أسئلة محرجة لمحمد بركات.

واستعدوا لأن المباراة في المهارات بين حازم وبركات ستنطلق قريبا مع #تحدي_كلير_في_الجول.. Clear Game of 7.