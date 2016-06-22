أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تجديد حبس عامل 15 يومًا لإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص في سوهاج

Google+ Print
تجديد حبس عامل 15 يومًا لإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص في سوهاج تجديد حبس عامل 15 يومًا لإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص في سوهاج

أرشيفية

قررت محكمة جُنح مركز سوهاج، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم “عصام .ع.ز” 41 سنة – عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

جاء ذلك عقب اتهامه بإحراز سلاح ناري “فرد روسي” بدون ترخيص بدائرة المركز، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح ناري ” فرد روسي” بدون ترخيص.

وتأكدت صحة المعلومات الواردة، عقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح ناري.

واعترف المتهم بإحرازه للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا