تجديد حبس عامل 15 يومًا لإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص في سوهاج

قررت محكمة جُنح مركز سوهاج، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم “عصام .ع.ز” 41 سنة – عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

جاء ذلك عقب اتهامه بإحراز سلاح ناري “فرد روسي” بدون ترخيص بدائرة المركز، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح ناري ” فرد روسي” بدون ترخيص.

وتأكدت صحة المعلومات الواردة، عقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح ناري.

واعترف المتهم بإحرازه للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.