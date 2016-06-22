جامعة بني سويف تحيل مخالفات بكلية التربية للنيابة الإدارية‎

أحال الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف الخميس, واقعة مخالفات بالمركز الدولى للكمبيوتر بكلية التربية الى النيابة الادارية , وذلك بناءً على تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة لفحص مستندات وسجلات ودفاتر المركز .

وكشف تقرير اللجنة عن وجود عدة مخالفات مالية بالمركز كوجود عجز فى عدد دفاتر النقدية وصل الى 300 دفتر حيث أن عدد الدفاتر التى تم طبعها لتحصيل النقدية هى 810 دفتر بينما عدد الدفاتر الفعلية بالمركز 510 دفتر علاوة على انها تم طبعها بواسطة المركز ولم يتم الحصول عليها من مطابع الأميرية كما تنص اللائحة المالية لوزارة المالية , فضلاً عن ان التوقيع الثانى لكافة شيكات المركز من قبل المشرف المالى للمركز وهذ مخالف للتعليمات المالية حيث أنه يجب ان يكون التوقيع الثانى لأحد مندوبى وزارة المالية .

كما كشف التقرير ان المركز بدء اعطاء الدورات في عام 2007 وكان أول مبلغ تم توريدة عام 2009 , وقد حصل اعضاء مجلس ادارة المركز على مكافأة عمل خلال هذة الفترة التى لم يتم توريد اى متحصلات فيها , فضلاً عن تأجير قاعة لأحد الاكاديميات الخاصة بايجار 2800 جنيهاً وتم توريد شهرين فقط وليس كل المدة , كما لم يتم عائدات ماكنة التصوير , إضافة الى انه لا يوجد اى قوائم مالية معتمدة للمركز , ولا يوجد هيكل ادارى واضح .

من جانبه أوضح الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ان محارب الفساد مطلب وواجب وطنى , وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدى بكل حزم وقوة لكافة صور واشكال وانماط الفساد , ويجب تكاتف كافة افراد المجتمع للحد من تلك الظاهرة من خلال تفعيل آليات مكافحة الظاهرة على رأسها ارساء مبدأ المحاسبة , والمساءلة, و الشفافية, والنزاهة. مؤكداً على ضرورة المحافظة على المال العام واصول وممتلكات الجامعة , لانه ليس ملك لفرد او لاحد وانما ملك للمجتمع أجمع.