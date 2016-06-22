التضامن بسوهاج: استخراج 63 ألف فيزا ضمن مبادرة تكافل وكرامة

صرح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن اﻻجتماعي بسوهاج، في تصريح لوكالة أونا، بأنه وصل للمديرية 63 ألف فيزا، للبدء في صرف المعاش الشهري ضمن مبادرة تكافل وكرامة”.

وأضاف “جاري الإعداد لتوزيعهم على الإدارات اﻻجتماعية، تمهيدًا لتسليمهم للمستحقين”، مشيرًا إلى إن إجمالي عدد ما وصل من فيزا لأبناء سوهاج بلغ 171 ألف فيزا، علمًا بأن المشروع مازال قائم لتقديم من يستحق من أبناء المحافظة”.

كما أضاف “عبد السلام”، أن المديرية بصدد التجهيز لحفل زفاف جماعة لذوة اﻻحتياجات الخاصة، حيث اشترطت المديرية أن يكون أحد الزوجين من المعاقين، وأﻻ يكون سبق له الزواج.

وأشاؤ إلى ان المديرية تمنح الزوجين مبلغ قدره 5 أﻻف جنيه كنوع من التيسير على العروسين.