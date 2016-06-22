صور.. صرف 16 ألف جنيه مساعدات لـ 32 حالة إنسانية في بني سويف

قررالمهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف, صرف 16 ألف جنيه مساعدات مالية لعدد (32) حالة إنسانية بواقع 500 جنيه لكل حالة، وذلك لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة، وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية، والوفاء بالتزاماتهم الأسرية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة, لبحث مشاكلهم، وتوفير احتياجاتهم، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء.

وحضر اللقاء، السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، والمحاسب هناء عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، فضلًا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

والتقى المحافظ بعددٍ من المواطنين، واستمع لشكواهم ومشكلاتهم في بعض القطاعات الخدمية والمرافق التي تتعلق باحتياجاتهم, مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تحقيق مطالب المواطنين وفق المتاح من الامكانات والموارد وفي إطار الالتزام بالقانون .