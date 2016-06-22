أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور.. صرف 16 ألف جنيه مساعدات لـ 32 حالة إنسانية في بني سويف

Google+ Print
المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف - أرشيفية

المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف – أرشيفية

قررالمهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف, صرف 16 ألف جنيه مساعدات مالية لعدد (32) حالة إنسانية بواقع 500 جنيه لكل حالة، وذلك لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة، وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية، والوفاء بالتزاماتهم الأسرية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة, لبحث مشاكلهم، وتوفير احتياجاتهم، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء.

وحضر اللقاء، السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، والمحاسب هناء عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، فضلًا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

والتقى المحافظ بعددٍ من المواطنين، واستمع لشكواهم ومشكلاتهم في بعض القطاعات الخدمية والمرافق التي تتعلق باحتياجاتهم, مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تحقيق مطالب المواطنين وفق المتاح من الامكانات والموارد وفي إطار الالتزام بالقانون .

42809afc-cb0e-4fe7-a40a-8e8ed1f47739

b5ea7042-4e0f-401f-8abd-1be4297f9c22

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا