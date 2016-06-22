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وزير الصحة: 442 ألف مريض حصلوا على علاج فيروس سي بتكلفة 2 مليار جنيه

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وزير الصحة: 442 ألف مريض حصلوا على علاج فيروس سي بتكلفة 2 مليار جنيه وزير الصحة: 442 ألف مريض حصلوا على علاج فيروس سي بتكلفة 2 مليار جنيه

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان – أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة أصدرت قرارت علاج نفقة دولة إلى ٤٤٢ ألف و ٨٥٩ مريض لعلاجهم من فيروس سي، وبتكلفة بلغت ٢ مليار جنيه، خلال الفترة من ١٨ أكتوبر ٢٠١٤ وحتى الآن.

ولفت “راضي”، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن تقرير المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الذي تلقاه حول الوضع الحالي لخطة علاج مرضى فيروس سي على نفقة الدولة بأدوية DAA، يشير إلى أنه خلال الفترة من 18 أكتوبر 2014 وحتى 18 سبتمبر 2015 صدر قرارات علاج إلى 83 ألف مريض تقريبًا، بينما صدر قرارات إلى 294 ألف و 704 مريض خلال الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى 19 يونيه 2016.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقرير البوابة الإلكترونية التي تم فتحها لتسجيل بيانات المرضى من خلال الإنترنت لحجز موعد للكشف، واعتبارًا من يوم 18 سبتمبر 2014، تلقت بيانات لحجز موعد لمليون و ٣١٦ ألف و ٩٠٧ مريض، حضر منهم ٣٩,١٪، بينما صرف أول جرعة علاج للمرضى يوم 18 أكتوبر 2014.

وأضاف “مجاهد”، أنه تم توريد عدد 68 ألف جرعة حتى الآن بناءً على بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق تحيا ، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

 

 

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