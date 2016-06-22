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خبر في الجول - أسبوع أمام الزمالك لحسم انضمام حمودي.. وجلسة معه عقب لقاء المصري

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خبر في الجول - أسبوع أمام الزمالك لحسم انضمام حمودي.. وجلسة معه عقب لقاء المصري خبر في الجول - أسبوع أمام الزمالك لحسم انضمام حمودي.. وجلسة معه عقب لقاء المصري

يتبقى أمام نادي الزمالك أسبوعا قبل الموعد النهائي لتقديم عرض لضم أحمد حمودي المعار من بازل السويسري بشكل نهائي.

وانضم حمودي للزمالك معارا من بازل مطلع هذا الموسم، ويحق للزمالك شراء اللاعب من النادي السويسري مقابل 700 ألف دولار شريطة تقديم عرض قبل يوم الخميس بعد المقبل، 30 يونيو.

وبالتالي، يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع حمودي عقب لقاء المصري يوم الجمعة في الجولة الـ32 للدوري لحسم مصيره والاتفاق على النواحي المادية بشكل نهائي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك إن زيادة المقابل المادي للاعب عن 3 ملايين ونصف المليون جنيه في الموسم أمر صعب جدا.

ويرى مسؤولو الزمالك إنهم لم يستفيدوا من إمكانيات لاعب سموحة السابق مع الزمالك حتى الآن.

ويتوقف مصير حمودي – الذي سجل 3 أهداف في 17 مباراة بالقميص الأبيض – على الجلسة التي ستعقد عقب لقاء المصري.

ولن يشارك حمودي أمام المصري بسبب الإصابة.

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