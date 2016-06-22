خبر في الجول - الزمالك لم يحسم مصير كوفي وحفني من مباراة المصري بعد

يحسم محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك موقف ثنائي الفريق محمد كوفي وأيمن حفني من المشاركة أمام النادي المصري مساء غدا الخميس.

ولم يقرر محمد حلمي بعد الصفح عن الثنائي ومشاركتهما في مباراة المصري أو استمرار معاقبتهما بالاستبعاد من اللقاء.

وكان محمد كوفي وأيمن حفني قد امتنعا عن حضور المران الجماعي للفريق قبل السفر لنيجيريا، ولم يقدم حفني أسبابا لذلك فيما غاب كوفي بسبب تأخر مستحقاته.

وعاد الثنائي ليقدما اعتذارهما للنادي عما بدر منهما، ويعودان للتدريبات من جديد.

الزمالك فاز على إنيمبا بهدف مقابل لا شئ في دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمواجهة النادي المصري يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.