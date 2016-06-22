العربي ووزير خارجية الأردن يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية بعمان

استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، صباح اليوم، وبحث الطرفان خلال اللقاء التعاون القائم بين الأردن والجامعة العربية وأهمية تعزيز العمل العربى المشترك بما يخدم القضايا العربية والتعامل مع التحديات التي تواجهها، وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية.

كما بحث الأمين العام مع ناصر جودة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بسقف زمني محدد تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لكل دول المنطقة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستعرضا التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في موريتانيا الشهر المقبل والمواضيع التي تتضمنها هذه القمة.

وأكد الأمين العام حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن نظرا لدور الأردن المحوري الهام بقيادة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع مختلف القضايا مؤكدا اعتزاز جامعة الدول العربية بعلاقتها الخاصة مع الأردن.

كما أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن التحديات التي تشهدها المنطقة غير مسبوقة ويجب التعاون بين جميع الدول العربية في مواجهة هذه التحديات.

- نبيل العربى يؤكد وقوف الجامعة العربية إلى جانب الأردن فى محاربة الإرهاب

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