محافظ شمال سيناء يوجه بدعم المشروعات الصغيرة للشباب

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، دعم المحافظة للمشروعات الصغيرة التى ينفذها الشباب لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة بالشباب، وتوفير فرص عمل لهم بشتى القطاعات ومختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر انطلاقة رواد الأعمال بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، الذى تنظمه جمعية الفيروز للخدمات الإجتماعية والاقتصادية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وطالب محافظ شمال سيناء الشباب باستغلال الفرص المتاحة والاستفادة بالقروض التى يقوم بتوفيرها الصندوق الاجتماعى للتنمية، للإقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة، حيث يقوم الصندوق بتقديم قروض ميسرة للشباب تبدأ بمبلغ الف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الكبيرة، وذلك بفائدة بسيطة.

وأشار سليمان العمارى، مدير عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بشمال سيناء، أن إستثمارات الصندوق بالمحافظة، منذ افتتاحه عام 1996 وحتى اليوم بلغت 206.4 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ عدد 3109 مشروعًا صغيرًا بتمويل قدره 115.8 مليون جنيه، و275 مشروعًا بالاقراض المباشر بقيمة 10.4 مليون جنيه، و9972 مشروعًا متناهى الصغر بقيمة 33.3 مليون جنيه، بينما فى مجال البنية الاساسية تم تنفيذ 189 مشروعًا بقينة 33.7 مليون جنيه، وبالنسبة للتنمية البشرية والمجتمعية تم تنفيذ 19 مشروعًا بقيمة 13.2 مليون جنيه.

وقال انه تم تمويل عدد 10 جمعيات أهلية خلال الفترة الماضية بقيمة 10.400 مليون جنيه، فى مجالات التوعية الصحية والبيئية وتجميل القرى والتدريب، وفرت 792 فرصة عمل، على مرحلتين، بالاضافة إلى مشروع فرصة لتأهيل وتشغيل رواد الاعمال بشمال سيناء المنفذ تحت ادارة جمعية الفيروز والذى تم تمويله بقيمة 1.400 مليون جنيه لتنفيذ دورات تدريبية متنوعة فى مختلف المجالات لتدريب 285 فرصة عمل.

و قالت أمانى غريب، رئيس جمعية الفيروز، أن الجمعية نفذت مؤتمرها الاول بنشروع فرصة لتأهيل وتشغيل رواد الأعمال بشمال سيناء، الذى يهدف على تأهيل وتشغيل عدد 285 فرصة عمل بمجال تطبيقات المحول والتسويق الالكترونى والخياطة والتفصيل والتطريز وصناعة الاكسسوارات وصيانة الاجهزة المنزلية وصيانة التبريد والتكييف وصناعة الجلود.

أشارت إلى تخريج 105 من الشباب والفتيات فى مجال صيانة الاجهزة وصيانة التبريد والتكييف والخياطة والتطريز، حيث تم تسليم مشروعات لعدد 14 شابًا فى مجال الصيانة و24 فتاه فى مجال التطريز..معلنًا عن افتتاح مركز الرواد لصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة التبريد والتكييف.

حضر المؤتمر كلا من:سليمان العماري، مدير عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بشمال سيناء، ومنير أبو الخير، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وحسن أبو درب، مدير عام مديرية القوى العاملة بالعريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، محمد البيك، رئيس مركز ومدينة العريش، وعدلى اليماني، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وأمانى غريب، رئيس جمعية الفيروز، وعدد من قيادات الجمعية.

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