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عناصر الأمن فى السعودية تقبض على سارق سيارات شهير بتبوك

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عناصر الأمن فى السعودية تقبض على سارق سيارات شهير بتبوك عناصر الأمن فى السعودية تقبض على سارق سيارات شهير بتبوك

قبضت الجهات الأمنية فى منطقة تبوك بالسعودية على "سارق سيارات يشتهر بدنقور، الذى انتشر اسمه بين الشباب وتداولت له مقاطع عدة فى الإنترنت و"يوتيوب"، وهو يمارس التفحيط بالمركبات المسروقة ويحدث بها تلفيات كما يلحق أضراراً بالمواطنين ويروّعهم وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها .

وأسفرت جهود رجال الأمن بحسب العربية.نت، عن القبض عليه بعد تتبعه، وتحفظت عليه ويجرى استكمال التحقيقات معه وإحالته إلى المحكمة المختصة.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامى باسم شرطة منطقة تبوك المقدم خالد أحمد الغبان فى بيان صحفى، أن الجانى متهم بسرقة ٢٧ مركبة استخدمها فى التفحيط، وأسفرت إجراءات التحقيق معه عن اعترافه بالسرقة والتفحيط بالمركبات المسروقة، وتمت إحالة أوراق القضية إلى القضاء لتكملة إجراءات محاكمته.

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مصر 365

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