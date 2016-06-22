9 آلاف حادث مرورى بالعراق تتسبب فى وفاة 2514 شخصا خلال عام 2015

لقى 2514 شخصا حتفهم خلال عام 2015 بسبب الحوادث المرورية فى العراق ، نتيجة 9 آلاف حادثة مرورية ، شكلت نسبة الحوادث المميتة فيها 28.5% .

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوى - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء - إن عدد الوفيات بين الذكور نتيجة الحوادث المرورية بلغ نحو ألفى شخص ،أى ما نسبته 77% ، بينما كان عدد الوفيات بين الإناث أكثر من 570 حالة بنسبة 23%.

وأضاف أن هذه النسبة منخفضة بنسبة 9% مقارنة مع عام 2014 الذى سجل نحو 2800 حالة وفاة، لافتا إلى أن عدد المصابين العام الماضى بلغ نحو 9500 ، ليرتفع عن عام 2014 بنسبة 2.5%.

وأشار الهنداوى إلى أن تقرير الحوادث المرورية الذى أصدره الجهاز المركزى للإحصاء أظهر أن حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2015 ، إذ بلغت 4,213 حادثة بنسبة 48% من مجموع الحوادث ، تليها حوادث الدهس 3,405 حادثة بنسبة 38.5% ثم حوادث الانقلاب 1,000 حادثة بنسبة 11%، وأخرى 218 حادثة بنسبة 2.5%.

واعتبر المتحدث أن حوادث المرور تمثل خطورة كبيرة وتضاهى ضحايا عمليات الإرهاب وقال إنها باتت تشكل هاجسا وقلقا للجميع وأصبحت إحدى المشكلات التى تستنزف الموارد المادية وتسبب مشكلات اجتماعية وخسائر فى الطاقات البشرية ، مما يؤثر فى مقومات الحياة التى يعد العنصر البشرى فيها هو أساس المجتمع .

ودعا إلى العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ ، للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية والتعرف على أهم العناصر التى تشترك وتتسبب فى وقوع الحوادث المرورية ، والتى هى السائق والطريق والمركبة وغيرها.