أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

9 آلاف حادث مرورى بالعراق تتسبب فى وفاة 2514 شخصا خلال عام 2015

Google+ Print
9 آلاف حادث مرورى بالعراق تتسبب فى وفاة 2514 شخصا خلال عام 2015 9 آلاف حادث مرورى بالعراق تتسبب فى وفاة 2514 شخصا خلال عام 2015
لقى 2514 شخصا حتفهم خلال عام 2015 بسبب الحوادث المرورية فى العراق ، نتيجة 9 آلاف حادثة مرورية ، شكلت نسبة الحوادث المميتة فيها 28.5% .

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوى - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء - إن عدد الوفيات بين الذكور نتيجة الحوادث المرورية بلغ نحو ألفى شخص ،أى ما نسبته 77% ، بينما كان عدد الوفيات بين الإناث أكثر من 570 حالة بنسبة 23%.

وأضاف أن هذه النسبة منخفضة بنسبة 9% مقارنة مع عام 2014 الذى سجل نحو 2800 حالة وفاة، لافتا إلى أن عدد المصابين العام الماضى بلغ نحو 9500 ، ليرتفع عن عام 2014 بنسبة 2.5%.

وأشار الهنداوى إلى أن تقرير الحوادث المرورية الذى أصدره الجهاز المركزى للإحصاء أظهر أن الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2015 ، إذ بلغت 4,213 حادثة بنسبة 48% من مجموع الحوادث ، تليها حوادث الدهس 3,405 حادثة بنسبة 38.5% ثم حوادث الانقلاب 1,000 حادثة بنسبة 11%، وأخرى 218 حادثة بنسبة 2.5%.

واعتبر المتحدث أن حوادث المرور تمثل خطورة كبيرة وتضاهى ضحايا عمليات الإرهاب وقال إنها باتت تشكل هاجسا وقلقا للجميع وأصبحت إحدى المشكلات التى تستنزف الموارد المادية وتسبب مشكلات اجتماعية وخسائر فى الطاقات البشرية ، مما يؤثر فى مقومات الحياة التى يعد العنصر البشرى فيها هو أساس المجتمع .

ودعا إلى العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ ، للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية والتعرف على أهم العناصر التى تشترك وتتسبب فى وقوع الحوادث المرورية ، والتى هى السائق والطريق والمركبة وغيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية