مصادرعراقية : تنظيم داعش يقطع ويشوه رؤس عناصره بالفلوجه

كشفت مصادر أمنية عراقية لـ"روسيا اليوم" اليوم الأربعاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب عثر على 12 جثة مقطوعة الرأس تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح مصدر أمنى أن جهاز مكافحة الإرهاب وبعد تقدمه فى تطهير حى الضباط الثانى وسط الفلوجة، عثر على 12 جثة تابعة لمسلحى داعش فصلت عنها رؤوسها، مبينا أن التنظيم قطع رؤوس قتلاه وتشويهها وذلك لتضليل القوات الأمنية من التعرف على جثث قادته الذين قتلوا فى المعارك الأخيرة بالمدينة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوات مكافحة الإرهاب عثرت على جثة المسئول الإعلامى لداعش فى الفلوجة، المدعو أبو احمد العسافى فى أحد المنازل بحى الضباط وسط المدينة.

بدوره، أكد قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى أمس أنه لم يبق إلا حي واحد "الجولان" وتنتهى سيطرة داعش على الفلوجة بشكل كامل.

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