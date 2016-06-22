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رفع جلسة «أحداث بولاق أبو العلا» للاستراحة

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رفع جلسة «أحداث بولاق أبو العلا» للاستراحة رفع جلسة «أحداث بولاق أبو العلا» للاستراحة

أرشيفية

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة اليوم الأربعاء، من القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث بولاق أبو العلا” للاستراحة مؤقتاً.
> وكان القاضي قد أشار للدفاع ، قبل رفع الجلسة، لضرورة تجهيز مرافعاتهم لإنجاز القضية مشيراً لوجود متهمين محبوسين قد يٌقضى ببرائتهم.

واعتذر المحامي خالد بدوي ، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عن عدم إكمال الجلسة لظروف صحية ، فرد القاضي “الف سلامة” ، مشيراً لضرورة وجود من يحضر بالنيابة عنه ، مؤكداً ان المحكمة ستستمع للدفاع الجاهز بمرافعته عقب عودتها للانعقاد .

 

كان دفاع المتهمين قد واصل مرافعاته امام المحكمة ، مؤكداً في أبرز ما جاء في مرافعات اليوم لوجود المتهمين عرضياً بمحل الأحداث ، ليشير دفاع متهمين لوجود أحدهما بكفر حمام ببسيون في الغربية لظروف عائلية ، وانه تواجد بمكان الأحداث لحظه العثر ، حيث كان في طريقه للعودة لمنزله من محطة القطار برمسيس وهو ما ذهب اليه الدفاع لمتهم آخر اكد انه من محافظة أسيوط وانه كان عائداً لمحل سكنه بالوراق .

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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