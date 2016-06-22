إصابة مسجل فى إطلاق نار بين تجار مخدرات بأسوان

استقبل مستشفى إدفو العام، بأسوان، مسجلا مصابا بطلق نارى لخلاف بين تجار مخدرات أثناء تسليم كمية من المواد المخدرة، فى أحد الأوكارغرب مركز إدفو بأسوان.

وكان قد تبلغ إلى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، اليوم، من مستشفى ادفو العام باستقبالها المدعو "ش. ع" 30 سنة عاطل - مصابا بطلق نارى بالذراع اليمنى.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب مشهور عنه حديثا بالاتجار بالمواد المخدرة والسابق اتهامه فى ثلاثة قضايا وقيامه بالاتفاق على استلام كمية من المواد المخدرة من المدعو"أ. ب" 31 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا، وذلك بإحدى المزارع المتاخمة للطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز إدفو وأثناء ذلك حدثت مشادة بينهما قام على أثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المصاب وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك حسبما أفادت الشرطة.

وعلى الفور قام ضباط وحدة مباحث مركز إدفو بمأمورية لاستهداف المتهم بمحل الواقعة إلا إنه لاذ بالفرار بالزراعات فور وصول القوات، وتم ضبط فرد روسى وطبنجة برتا وخزينة بندقية آلية و3 سيارات ربع نقل.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة. وتحررالمحضر رقم 4642 لسنة 2016 م مخدرات إدارى مركز إدفو، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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