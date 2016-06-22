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إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب نصف طن بانجو بسيناء قبل طرحها فى عيد الفطر

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إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب نصف طن بانجو بسيناء قبل طرحها فى عيد الفطر إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب نصف طن بانجو بسيناء قبل طرحها فى عيد الفطر
أحبطت قوات مكافحة المخدرات بوزراة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، محاولة تاجر مخدرات تهريب شحنة بانجو تحتوى على نصف طن لترويجها بعيد الفطر المبارك.

وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام بعض الأشخاص بتهريب كمية من المواد المخدرة بمنطقة رأس غارب، فتم إعداد عدة أكمنة وتمشيط المنطقة، حيث تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بشحنة مخدرات.

وتم التحفظ على السيارة، وتبين أنها تحمل على متنها 500 كيلو جرام بانجو، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها من محافظة القليوبية.

واعترف سائق السيارة بمحاولته تهريب شحنة المخدرات، تمهيداً لطرحها فى السوق على أصحاب "المزاج"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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