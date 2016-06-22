شركة قطرية تشترى دار بالمان الفرنسية

اشترت شركة ميهولة القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان، حسبما كشفت المجموعة الاستشارية التى توسطت فى الصفقة.

وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التى تقدم المشورة فى مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه فى ختام هذه الصفقة التى لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100 بالمئة".

ومن شأن هذه العملية أن "تسمح للماركة بتعزيز نموها لا سيما من خلال فتح متاجر جديدة فى العالم"، بحسب "بوسيفال فينانس".

وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت "485 مليون يورو" للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70 بالمئة من وريثات المدير التنفيذى السابق الآن إيفلان، وبنسبة 30 بالمئة من مجلس الإدارة.

وأوردت الصحيفة أن "بالمان التى ليس لها سوى ثمانية متاجر فى العالم، من بينها متجر فى نيويورك فتح فى أبريل، تأمل بفضل الدعم المالى للصندوق القطرى أن تتبع المسار عينه (مثل فالنتينو) بفضل استراتيجية توسع فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة".

وكانت وريثات الآن إيفلان الذى توفى فى ديسمبر 2014 قد كلفن شركة "بوسيفال فينانس" فى فبراير بالتفاوض مع جهات مهتمة بشراء الماركة.

وقد أسس بيار بالمان الدار التى تحمل اسمه سنة 1945 واشترى رجل أعمال كندى المجموعة عند وفاة مؤسسها سنة 1982 ثم باعها لآلان شوفالييه المسؤول السابق فى "ال فى ام اتش" قبل أن تخضع لإصلاح واسع ويشترى أسهمها الآن إيفلان.

وتشهد الدار التى يبلغ رقم أعمالها السنوى 120 مليون يورو زخما جديدا منذ 2011 بدفع من مديرها الفنى الشاب أوليفييه روستنغ الذى يركز كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

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