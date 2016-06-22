مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع "داعش"بغرب بنغازى

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء اندلاع اشتباكات، مع تنظيم "داعش" غرب مدينة بنغازى، وأكد مصدر عسكرى اليوم، مقتل جندى بالجيش وإصابة أربعة آخرين جراء الاشتباكات العنيفة مع "داعش" غرب مدينة بنغازى.

وأضاف المصدر ان جثمان الجندى نقل لمستشفى المدينه لعرضه على الطب الشرعي،لافتا أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة قدمت لهم الإسعافات الاولية ومازالوا تحت الملاحظة الطبية، وأوضح المصدر أن سلاح الجو الليبى تمكن من تدمير رتل تابع لتنظيم داعش غربى مدينة بنغازى.